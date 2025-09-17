living cost indicators
لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين.. أورتاغوس في لبنان في هذا اليوم!

17
SEPTEMBER
2025
يتركّز الاهتمام اللبناني على رصد التطورات الخارجية المرتبطة بالاعتداء الإسرائيلي على قطر، وحرب الابادة المتواصلة في غزة، وانعكاسها على لبنان، ناهيك عن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي لاريجاني الى المملكة العربية السعودية المملكة ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،لا سيما أن القوى الأساسيّة في لبنان تنظر إلى أي تقارب بين الدولتين كعامل إيجابي يخفف الضغوط الداخلية ويؤثر على مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

في ظل هذه التطورات، من المقرر ان تزور نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان يوم الأحد المقبل، للاطّلاع على مسار الخطة التي وضعها الجيش كآلية تنفيذية لقرار الحكومة بحصر السلاح، كما ستشارك باجتماع لجنة «الميكانيزم» المتوقّعة يوم الإثنين.

وقالت مصادر معنية ل" الاخبار"، إن أورتاغوس لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين حتى الآن، وإن جولتها ستقتصر على لقاءات عسكرية وأمنية. وشدّدت المصادر على أن «ملف السلاح لم يوضع جانباً، كما ظنّ البعض بعد جلسة 5 أيلول الماضية، ولم يكن هناك من تسوية أو تراجع، لا بل إن واشنطن ماضية في مشروعها، وإن زيارة أورتاغوس تأتي في إطار متابعة.

{{article.title}}
