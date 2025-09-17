عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 أيلول 2025

النهار: الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان... تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان
الأخبار: العدو يبدا إجتياح غزة... الإبادة ماضية...بماركة أميركية
خطة سلام- جابر- سعيد: شطب 34 مليار كاملة
21 مليار دولار للمودعين خلال خمس سنوات
ومازالوا يبصرون
البناء: كلنا غزة كلنا فلسطين في أكثر من 100 مدينة في إضراب عالمي عن الطعام | بيروت في ذكرى صبرا وشاتيلا: نزع السلاح يمهّد الطريق للاحتلال والمجازر | إضراب القاهرة وعمان ودمشق والرباط وتونس وبغداد ورام الله ولندن وباريس وواشنطن
اللواء: التعديلات الإنتخابية إلى اللجان.. وإقرار الموازنة بين اليوم وغداً
سلام يكشف: طلبت من براك إنسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى.. والقضاء يطالب بتسليم صاحب باخرة إنفجار المرفأ
الجمهورية: لبنان إلى نيويور بتغطيةٍ عربيةٍ
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت
الديار: تراجع ملف السلاح وتقدم الاصلاحات... هذا ما حصل بين سلام ونصار
وفد سوري الى بيروت... ماذا طلب عون من الشرع؟
الشارع يتأهب لتحركات المتقاعدين العسكريين والنقابيين
l'orient le jour: Loi électorale : le gouvernement renvoie la patate chaude à la Chambre
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تبدأ اجتياح «عاصمة حماس»... وتساوم على تسليم الرهائن والسلاح
3 فرق تتولى المهمة في مواجهة 2500 مقاتل... والنازحون يتكدسون على «شارع الرشيد»
الأنباء الكويتية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان .. ومصدر رسمي لـ «الأنباء»: لا انعكاسات سلبية للتطورات الإقليمية على المسار اللبناني
الجميّل جدّد من «بعبدا» دعم رئيس الجمهورية: لدينا مطلق الثقة به