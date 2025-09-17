عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 أيلول 2025

A + A -

النهار: الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان... تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان



الأخبار: العدو يبدا إجتياح غزة... الإبادة ماضية...بماركة أميركية

خطة سلام- جابر- سعيد: شطب 34 مليار كاملة

21 مليار دولار للمودعين خلال خمس سنوات

ومازالوا يبصرون

البناء: كلنا غزة كلنا فلسطين في أكثر من 100 مدينة في إضراب عالمي عن الطعام | بيروت في ذكرى صبرا وشاتيلا: نزع السلاح يمهّد الطريق للاحتلال والمجازر | إضراب القاهرة وعمان ودمشق والرباط وتونس وبغداد ورام الله ولندن وباريس وواشنطن

اللواء: التعديلات الإنتخابية إلى اللجان.. وإقرار الموازنة بين اليوم وغداً

سلام يكشف: طلبت من براك إنسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى.. والقضاء يطالب بتسليم صاحب باخرة إنفجار المرفأ



الجمهورية: لبنان إلى نيويور بتغطيةٍ عربيةٍ

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت

الديار: تراجع ملف السلاح وتقدم الاصلاحات... هذا ما حصل بين سلام ونصار

وفد سوري الى بيروت... ماذا طلب عون من الشرع؟

الشارع يتأهب لتحركات المتقاعدين العسكريين والنقابيين

l'orient le jour: Loi électorale : le gouvernement renvoie la patate chaude à la Chambre



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تبدأ اجتياح «عاصمة حماس»... وتساوم على تسليم الرهائن والسلاح

3 فرق تتولى المهمة في مواجهة 2500 مقاتل... والنازحون يتكدسون على «شارع الرشيد»



الأنباء الكويتية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان .. ومصدر رسمي لـ «الأنباء»: لا انعكاسات سلبية للتطورات الإقليمية على المسار اللبناني

الجميّل جدّد من «بعبدا» دعم رئيس الجمهورية: لدينا مطلق الثقة به