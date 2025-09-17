الأنباء الكويتية: لبنان لا يزال هدفا للاعتداءات الإسرائيلية

A + A -

الأنباء الكويتية: استمر لبنان هدفا للاعتداءات الإسرائيلية، حيث استهدفت مسيرة سيارة نقل صغيرة في منطقة طيرهرما ببلدة ياطر، ما أدى إلى سقوط قتيل بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

ثم استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية. وشن سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن «أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة اثني عشر مواطنا بجروح من بينهم أربعة أطفال، اثنان منهم بحال حرجة، وسبع نساء».