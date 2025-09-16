خاص - نصائح على هامش "القمة": إحذروا إسرائيل وشرّ الفتنة

A + A -

سمِع مسؤولون لبنانيون نصائح من رؤساء ومسؤولين عرب وإسلاميين على هامش أعمال ولقاءات قمة الدوحة تمحّورَت حول حجم الخطر الإسرائيلي على لبنان الذي سيكون ساحة رئيسية لحكومة نتانياهو لتعويض التعثر العسكري بحسم الوضع في قطاع غزة والفشل بالحرب على إيران واليمن، الى جانب تصفية الحسابات مع محور المقاومة. كما وجه أكثر من رئيس ومسؤول نصائح للمسؤولين اللبنانيين بالتنبّه لما تُحيكه إسرائيل للبنان على كافة الصعد العسكرية والدبلوماسية والأمنية والسياسية لا سيما صناعة أحداث سياسية وأمنية في لبنان مع تزخيم إعلامي لتحضير المسرح الداخلي لفتنة أهلية كبيرة تُمهد لحرب إسرائيلية جوية وبرية واسعة النطاق ضد لبنان تعتقد أنها قادرة على حسم الوضع اللبناني والقضاء على حزب الله والمقاومة وتكريس حرية الحركة الأمنية والعسكرية وضمّ المناطق المحتلة في مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر وتثبيت المنطقة العازلة التي ستمتد الى نهر الليطاني وربما أكثر تكون امتداداً للمنطقة العازلة في جنوب سوريا وضمّ الجولان. وتضمنت النصائح أيضاً دعوات للحكومة اللبنانيين بمعالجة ملف السلاح غير الشرعي بالحوار والحكمة والطرق السلمية من دون الصدام الداخلي الذي يخدم المخطط والمشروع الإسرائيلي.