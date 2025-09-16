living cost indicators
عملية اختلاس أموال في بلدية الغبيري؟

16
SEPTEMBER
2025
صدر عن بلدية الغبيري البيان الاتي:"نشرت احدى الوسائل الاعلامية خبرا مفاده حصول عملية اختلاس أموال من بلدية الغبيري قام بها الموظف ع .ر.

يهمّ البلدية أن توضّح للرأي العام أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، إذ لم يحصل أي اختلاس مالي من صندوق البلدية، ولم يتمّ تسجيل أي نقص أو فقدان في اية اموال من صندوق البلدية.

كما تؤكد البلدية أن الموظف المُشار اليه في الخبر اعلاه رمزا، غير مكلف إطلاقا بأي أعمال جباية أو أي عمل مالي، وما جرى لا يتعدّى كونه عمليات دين شخصية بينه وبين بعض معارفه، ولا علاقة للبلدية بها لا من قريب ولا من بعيد، مع العلم انه ولغاية تاريخه لم يرد الى قلم البلدية اية شكوى بالخصوص اعلاه.

وتشدد البلدية على أن جميع العمليات المالية ممكننة وتخضع لرقابة دقيقة وتدقيق محاسبي منتظم، حرصًا على المال العام وحماية لحقوق المكلفين.

وإذ تدعو البلدية المواطنين الكرام إلى التعاطي مع الأخبار بمسؤولية والابتعاد عن الشائعات المغرضة لا سيما التي تبثها وسائل اعلامية معروفة الاهداف، تؤكد أنّ أي عملية جباية أو دفع رسوم لا تتم إلا وفق الأصول الرسمية وبايصال مالي ممكنن مختوم صادر عن البلدية.

كما تدعو البلدية الوسائل الاعلامية الى تقصي الاخبار واعتماد الدقة والشفافية وعدم نشر اية اخبار قبل مراجعة البلدية.

واخيرا تحتفظ البلدية بحق ملاحقة كل من ينشر اخبارا كاذبة عنها امام القضاء المختص".

{{article.title}}
