جنبلاط يتحرّك من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن السويداء!

لفتت مصادر متابعة لـ"المدن" الى ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يواصل تحركه لأجل الوصول إلى اتفاق بشأن السويداء.

وقد أجرى قبل أيام زيارة ثانية إلى تركيا وكان على تواصل مع المسؤولين الأميركيين ومع المملكة العربية السعودية لأجل ضمان انضاج الاتفاق في السويداء وتطبيقه.

وأضافت المدن: "بحسب المعلومات، فقد تم الوصول إلى اتفاق حول إطلاق سراح مختطفات السويداء، والعمل على إطلاق سراح المزيد من المخطوفين من الدروز أو من البدو. كما أن مسعى جنبلاط تكلل بالوصول إلى تفاهم حول إدخال لجنة تحقيق دولية إلى السويداء للتحقيق في ما حصل ومحاسبة المرتكبين من البدو أو من القوات الدرزية."