إليكم حصيلة الغارة الإسرائيلية على بناية دغمان قي النبطية!

16
SEPTEMBER
2025
استفاق سكان حي كسار زعتر  في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية  وادت الى وقوع  14 اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .

وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طبقات استهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطبقة الاولى وتلحق به اضرارا كبيرة .

واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح اليوم بطبقاته الخمس، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته، وخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات  من شققهم  .

كما تسببت الغارة المعادية باضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .

وقامت لجان الكشف في مجلس الجنوب ومؤسسة جهاد البناء باجراء كشف على المبنى المستهدف والاماكن المتضررة المجاورة ، وسجلت حجم الاضرار ليتم لاحقا العمل على اعادة اعمارها وتأهيلها. 

الى ذلك ادى العدوان الجوي الى وقوع 14 اصابة مدنية ، وتوزعوا كالاتي:

في مستشفى نبيه بري الحكومي نقلت 6 اصابات هم : م. س. نورالدين، م. ن. حيدر، ص.م.الظريف، م. ص. كمال، ر. ل. صباغ، وم. ح. سليمان، وجميعهم حالاتهم مستقرة 

 

وفي مستشفى الشيخ راغب حرب نقلت ايضا 6 اصابات وهم : ا.س.نورالدين ( عامان) ، ا. ا. كمال ( 33عاما)

، ف. ياسين (26 عاما) ، ا.ع.ناصر الدين ( 32عاما) ، ع. ا. ناصر الدين ( 6 سنوات) ، ز. ز.الحاج ( 27 عاما)  وجميعهم حالاتهم مستقرة .

 

وفي مستشفى النجدة الشعبية نقلت اصابتان وغادرتا صباح اليوم بعد اجراء العلاجات اللازمة لهما . 

وطنية
{{article.title}}
