living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت

16
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقدم صبي يبلغ من العمر 13 عاما في منطقة موهانلالغانغ بمدينة لاكناو عاصمة وأكبر مدينة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، على الانتحار شنقا بعد خسارة 14 لاك روبية (لاك= 100 ألف)، هي كل حساب أبيه المصرفي في لعبة على الإنترنت، حسبما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن دي كيه سينغ، الضابط المقيم بقسم شرطة موهانلالغانغ، قوله، إن الفتى، وهو طالب في الصف السادس، لجأ إلى الانتحار بدافع الخوف الإثنين، بعد أن زار والده فرع البنك، وعلم أن حسابه أصبح صفرا.

وقالت الشرطة إن والد الفتى عاد إلى المنزل بعد تسجيله شكوى لدى مدير البنك، وروى ما حدث لعائلته.

وأضافت أنه لدى سماع ما رواه الأب، ذهب الصبي، وقد أصابه الرعب، إلى غرفته فوق سطح المنزل بحجة استذكار دروسه، ثم قام بشنق نفسه، وأن الأمر اكتشف عندما ذهبت أخته إلى غرفته في المساء.

وأسرع باقي أفراد العائلة إلى الغرفة لدى سماعهم صرخات الفتاة وأنزلوا الصبي وأخذوه إلى مركز الصحة المجتمعية، حيث أعلن الأطباء وفاته.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout