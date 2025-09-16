"نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت

A + A -

أقدم صبي يبلغ من العمر 13 عاما في منطقة موهانلالغانغ بمدينة لاكناو عاصمة وأكبر مدينة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، على الانتحار شنقا بعد خسارة 14 لاك روبية (لاك= 100 ألف)، هي كل حساب أبيه المصرفي في لعبة على الإنترنت، حسبما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن دي كيه سينغ، الضابط المقيم بقسم شرطة موهانلالغانغ، قوله، إن الفتى، وهو طالب في الصف السادس، لجأ إلى الانتحار بدافع الخوف الإثنين، بعد أن زار والده فرع البنك، وعلم أن حسابه أصبح صفرا.

وقالت الشرطة إن والد الفتى عاد إلى المنزل بعد تسجيله شكوى لدى مدير البنك، وروى ما حدث لعائلته.

وأضافت أنه لدى سماع ما رواه الأب، ذهب الصبي، وقد أصابه الرعب، إلى غرفته فوق سطح المنزل بحجة استذكار دروسه، ثم قام بشنق نفسه، وأن الأمر اكتشف عندما ذهبت أخته إلى غرفته في المساء.

وأسرع باقي أفراد العائلة إلى الغرفة لدى سماعهم صرخات الفتاة وأنزلوا الصبي وأخذوه إلى مركز الصحة المجتمعية، حيث أعلن الأطباء وفاته.