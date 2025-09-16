في ذكرى اغتيال السيد.. هذا ما سيحدث!

A + A -

أعلن المسؤول في "حزب الله" علي ضاهر في مؤتمر صحفي، عن عدّة فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينَين العامَين الراحلَين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، حيث أكّد اعتماد شعار "إنا على العهد" للمناسبة.



وأفاد عن "احتفال رسمي ومركزي بالتزامن بين المراقد الثلاث (للسيدَين نصرالله وصفي الدين والأمين العام الراحل لحزب الله السيد عباس الموسوي)، يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم"، دون تحديد تاريخ الاحتفال حتى الآن.



وكشف أنّه "سيتم في 25 أيلول من الخامسة مساء حتى السابعة مساء إضاءة صخرة الروشة في بيروت، بصورتَي السيدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين، يرافقها فعاليات بحرية".

ولفت ضاهر، إلى أنّه "سيتم تنظيم أمسيات قرآنية في المراقد الشريفة بمشاركة نخبة من القراء الدوليين"، وكشف عن "تجمع كشفي كبير من أجيال السيدين الشهيدين في المدينة الرياضية".



وأوضح أنّه سيتم "تنظيم أمسية موسيقة وعزف لموسيقى أبرز الأناشيد في قاعة "رسالات" وبعد يومين في مدينة صور لأوركسترا شمس الحرية وعازفين من إيران".