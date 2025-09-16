خاص - قمة الدوحة وفرصة لبنان!

A + A -

خاص tayyar.org -



شكلت قمة الدوحة الاستثنائية لحظة فاصلة في المشهد الإقليمي، إذ جاءت بعد الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على الأراضي القطرية، والتي مثلت تحولاً نوعياً في استراتيجية إسرائيل، وانتقالها من ساحات مألوفة مثل لبنان وغزة وسوريا إلى قلب الخليج. هذا التطور أجبر الدول العربية على مواجهة اختبار حقيقي بشأن قدرتها على تحويل التضامن الرمزي إلى مواقف عملية، أو الاقتصار على البيانات التقليدية التي سرعان ما تفقد أثرها.



حمل البيان الختامي للقمة إشارات قوية لتضامن العرب مع قطر، مع التأكيد على رفض الاعتداء والتمسك بالقانون الدولي، لكنه تميز بمرونة سياسية، خصوصاً في الدعوة إلى ضبط النفس وإحياء خيار “حل الدولتين”، في محاولة لموازنة الموقف العربي مع الضغوط الأميركية الرامية لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل، خاصة أن الضربة استهدفت دولة تستضيف قاعدة أميركية استراتيجية.



أما بالنسبة للبنان، فقد مثّلت القمة فرصة لإعادة تسليط الضوء على قضيته ضمن إطار “الأمن الجماعي العربي”، بحيث يُنظر إلى أي اعتداء إسرائيلي عليه كامتداد للتهديد الإقليمي. مشاركة لبنان الرسمية وسرد رئيس الجمهورية لموقف التضامن مع قطر، وربط ذلك بخيار حل الدولتين، أعاد تثبيت حضوره السياسي ضمن الإجماع العربي.



ولا ريب أن إدراج عناصر القضية اللبنانية في البيان

الختامي منحها بعداً رمزياً وعزز إمكان إعادة وضعها في جدول الأولويات العربية، فيما يكمن يبقى التحدي

في ترجمة التضامن إلى آليات فعّالة للردع.