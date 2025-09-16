أعنف قصف جوي.. وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق!

A + A -

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".

وأوضح كاتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة وإن هذه الليلة كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأضاف: "الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة".

وتابع قائلا: "القصف على مدينة غزة لم يتوقف منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي". فيما لا يوجد أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى.

وأشار إلى أن إسرائيل تضغط على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب.