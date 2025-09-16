living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025

16
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
ما تزال الغارات على الدوحة، لإغتيال قادة «حماس» والتي سجلت فشلاً ذريعاً تحتل مساحات من الاستفسارات في المجالس الضيقة، مع تأكيد على أن أجهزة الخليوي لعبت دوراً محبطاً للهجمات..

 

همس

تردَّد أن أكثر من باخرة على غرار باخرة النفط الروسي التي أوقف 22 شخصاً من طاقمها، وبلغ عددها الإجمالي 13 باخرة على الأقل.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير عسكري إن الإشارة إلى تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي كجواب عمليّ وحيد على العدوان الإسرائيلي على قطر لا يثير اهتمام كيان الاحتلال، لأن هذه الدول لا تملك جيوشاً قادرة، وكلها ترتبط باتفاقات عسكرية مع أميركا تسليحاً واستضافة قواعد واعتماداً على الدفاع الجوي الأميركي المعطل بوجه الهجمات الإسرائيلية كما جرى مع قطر ولو أن الحكام أرادوا رداً من هذا النوع كان يجب الحديث عن الدعوة لتنسيق دفاعي بين الدول العربية والإسلامية الكبرى وهي مصر وتركيا وإيران وربما تكون السعودية معهم كقوة سياسية ومالية خليجية ذات وزن عالميّ، وإلا فلا داعي للحديث عن البعد العسكري وكان أفضل لو اتخذ الحكام قراراً بتعليق العلاقات الدبلوماسية وفرض المقاطعة الاقتصادية والمالية والتجارية على كيان الاحتلال، ومثل هذا القرار يثير اهتمام الكيان أكثر بكثير من الحديث عن تفعيل اتفاق دفاعي في مجلس التعاون.

 

كواليس

قالت شخصيّات خليجية إنه كان حرياً برؤساء الدول التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي مستمر مثل فلسطين ولبنان وسورية أن يتحدّثوا عن أوضاع بلادهم وفشل الرهان على الحماية الدبلوماسية وعدم فعالية الاعتماد على المؤسسات الدولية، وكذلك سقوط الرهان على أي نوع من الضغط الأميركي على “إسرائيل” والقول إنه بعد العدوان على قطر صار واضحاً أن الكل مستهدف فتعالوا نفكر معاً وكيف نحمي أنفسنا، أما الحديث عن فحص جاهزية “إسرائيل” للاعتراف بدولة فلسطينية فالجواب الإسرائيلي معلن عبر قوانين الكنيست المدعومة أميركياً من ضمّ الجولان وضمّ القدس الشرقية وفي الطريق ضمّ الضفة الغربية، هذا عدا عن القانون الصريح برفض أي بحث بقيام دولة فلسطينية واعتبارها تهديداً وجودياً، وبما أن الجواب واضح فماذا سوف يفعل العرب غير تأجيل الجواب لفحص لا لزوم له؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout