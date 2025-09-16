عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025

A + A -

النهار: اشتداد حماوة الاستحقاق الانتخابي: أي قانون؟ عون ناشد القمة حسم التحدي في الأمم المتحدة



الأخبار: موازنة 2026: االرداءة المستدامة

سياسية ضربية مكررة عبر رسوم وضرائب

لبنان_ اميركا: معاهدة دفاع لحماية إسرائيل

طبول حرب النيل



البناء: القمة العربية الإسلامية تنتقل من خطاب التنديد إلى «مراجعة» و«دراسة وفحص» | غياب أي خطة أو موقف لتعزيز صمود ساحات المواجهة في غزة ولبنان وسورية | نتنياهو يستبق القمة بالتناغم الأميركي الإسرائيلي ويواكبها بدوي تفجيرات غزة



اللواء: لقاءات لبنانية مستمرة.. وعون والشرع: الأولوية لملف الحدود

أمير قطر يتهم إسرائيل بالسعي لحرب أهلية.. والاحتلال يستهدف النبطية لأول مرة

الجمهورية: قمة الدوحة تضامن مع قطر

الخليج يفعّل آليات الردع والدفاع

الديار: قمة الدوحة تكشف خطورة المرحلة: الأولوية لحماية السلم الأهلي

عون: العدوان على قطر استهداف لفكرة الوساطة والحوار

حزب الله «المتوجس» يراهن على قيادة الجيش

l'orient le jour: DERNIÈRES INFOS - SOMMET ARABO-ISLAMIQUE EXTRAORDINAIRE

Attaque au Qatar: les dirigeants arabes et musulmans appellent à « revoir » les liens diplomatiques avec Israël



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «قمة الدوحة»... دعم مطلق لقطر ضد العدوان الإسرائيلي

تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة وقف مخططات إسرائيل في المنطقة

الأنباء الكويتية: «بري نجح بخبرة 51 سنة بالسياسة في تأمين تسوية»

مصدر رسمي لـ «الأنباء»: تجميد داخلي لملف السلاح بانتظار الرد الإسرائيلي