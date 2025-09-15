living cost indicators
الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات مع العاهل الأردني ورؤساء سوريا وايران وفلسطين‎

15
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العاصمة القطرية الدوحة، عائداً الى بيروت بعد انتهاء اعمال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على قطر. وعلى هامش اعمال المؤتمر، كان للرئيس عون سلسلة لقاءات مع عدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة في حضور أعضاء الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

العاهل الاردني
وفي هذا الطار، التقى رئيس الجمهورية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حضور الوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، والوفد الاردني. خلال اللقاء، شكر الرئيس عون العاهل الاردني على الدعم الذي قدمته بلاده للجيش اللبناني، فيما ابدى الملك الأردني الاستعداد لتقديم المزيد من الآليات التي تساعد الجيش على القيام بالمهام الموكلة اليه. ثم عرض الرئيس عون والعاهل الأردني للعلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية في المنطقة في ضوء التطورات الاخيرة التي شهدها عدد من دول المنطقة وكان آخرها الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ومواقف الدول من القضايا المطروحة.
كما اكد الملك عبد الله دعم الأردن للمشاريع الاقتصادية المشتركة.
الرئيس السوري
كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري احمد الشرع، في حضور وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني، والوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، وعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وضرورة التنسيق بما يضمن المحافظة على الاستقرار على طول الحدود. كما تطرق البحث الى أهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما ترسيم الحدود البحرية، وملف النازحين السوريين حيث اعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين الى الأراضي السورية. كما تناول البحث ضرورة التنسيق فيما خص النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي أجريت في بيروت في ملف الموقوفين، والتأكيد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت في هذا الملف، وفقاً للقوانين المعمول بها.
كما تم الاتفاق على التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة منها لجنة اقتصادية وأخرى امنية، والعمل على تعزيز الجهود لتوفير الاستقرار بين البلدين، وتبادل الزيارات للمسؤولين. وتطرق البحث ايضاً الى مواضيع اقتصادية، وموضوع النقل البحري، والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث وضع الرئيس عون الرئيس السوري في أجواء الاتصالات الجارية لتحقيق الاستقرار في الجنوب بشكل دائم.
وحذر الرئيس عون من الفتنة التي تحاول إسرائيل خلقها عبر الاعتداءات التي تقوم بها.


الرئيس الإيراني
كما التقى الرئيس عون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في حضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني. في بداية الاجتماع، اعرب الرئيس الإيراني عن سعادته بلقاء الرئيس عون، الذي شكره بدوره على اللقاء، وجدد التأكيد على ان لبنان يرغب في ان تكون ايران صديقة لجميع اللبنانيين وليس لفئة واحدة، مكرراً ما كان ذكره لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي زار بيروت اخيراً، حول الحرص على ان يكون التواصل بين ايران ولبنان شاملاً ولا يقتصر على فئة واحدة. وقال ان لبنان يتطلع لعلاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية قائمة على الاحترام المبتادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والحفاظ على المصالح المشتركة. وابدى الرئيس عون تمسكه بهذه المبادئ التي تربط لبنان بالدول الصديقة.
ورد الرئيس بزشكيان مؤيداً، وداعياً الى ان تكون العلاقات قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي كل دولة، وقال ان هذه المبادئ هي في صلب سياستنا في ايران وجذورها مستمدة من تعاليم الأنبياء والرسل والديانات السماوية، واذا تم التمسك بهذه المبادئ فلا يجب ان يكون هناك أي خلاف بين البلدين. واتفق الرئيس الإيراني مع الرئيس اللبناني على وجوب عدم تدخل الدول في شؤون بعضها، بل ان تتعاون وتعمل على ابداء النصح وتبادل الرأي في ما يمكن ان يعود عليها بالفائدة، مشدداً على تفاعل ايران الإيجابي مع الطروحات التي من شأنها المحافظة على سيادة الدول الصديقة.
واكد الرئيس عون على أهمية التعاون بين الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة لها ولشعوبها، وعلى ان العمل في لبنان قائم لتمكين الاستقرار والهدوء والأمان، شاكراً كل الدول التي تعمل على تحقيق هذا الهدف. كما تطرق البحث الى الأوضاع القائمة في المنطقة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
الرئيس الفلسطيني
والتقى الرئيس عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حضور الوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني ، وتم بحث مسار تنفيذ الاتفاق الذي كان تم بينهما خلال زيارة الرئيس عباس الى بيروت لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، وقد ابدى الرئيس عباس حرصه على استمرار العمل بهذا الاتفاق بما يحقق مصلحة لبنان والفلسطينيين.
وشكر الرئيس عون الرئيس الفلسطيني على جهوده لتنفيذ مضمون الاتفاق، وقال ان هناك لجان مشتركة تعمل على التنسيق لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان.

 

