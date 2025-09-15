living cost indicators
في صربا... دهم محل لألعاب الميسر عبر الانترنت!

15
SEPTEMBER
2025
  {{article.caption}}
  {{article.caption}}
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

 

 

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على كل الأراضي اللّبنانية.

توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام المدعو: ج. غ. (مواليد عام 1980، لبناني) المتواري حاليًّا عن الأنظار باستثمار أحد المحال في صربا لألعاب الميسر عبر الانترنت، حيث تبيّن وجود صالات سريّة، يتمّ الوصول إليها عبر مداخل سريّة.

وبنتيجة المُتابعة، توّجهت إحدى دوريّات المكتب إلى المكان المذكور، حيث أوقفت في داخله شخصًا يُمارس ألعاب الميسر عبر الانترنت، ويُدعى: ح. أ. ن. (مواليد عام 1977، لبناني)

كما تمّ توقيف إحدى الموظّفات التي تُدعى: ع. خ. (مواليد عام 1994، سوريّة) بحقّها خلاصة حكم بجرم عدم حيازة بطاقة هويّة.

بتفتيشهما والمكان، عُثر على /11/ جهاز Tablet، وجهازين محمولين، وجهازين كومبيوتر مع شاشتين.

بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه، في حين أفادت الثانية أنها تعمل على أحد المواقع المخصّصة للمراهنة على الانترنت بطريقة غير شرعيّة.

تمّ ختم المحلّ بالشّمع الحمر، وتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ (ج. غ.)، وأجري المقتضى القانوني بحق الشّاب والفتاة المذكورَين، عملًا بإشارة القضاء المختص".

