living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كواليس - التمديد للبرلمان... تمديد تلقائي لحكومة سلام

15
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت تسود أجواء في أوساط مختلف الكتل النيابية ترشح التمديد للمجلس النيابي الحالي وعدم انعقاد الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، ومن المتوقع أن يتقدم رئيس لجنة نيابية في الاسابيع المقبلة باقتراح قانون يرمي إلى التمديد للبرلمان الحالي. هذا ويعاني القانون الحالي الساري المفعول من معضلة إجراء انتخابات المغتربين إذ أن تطبيق ما ينص عليه لناحية انتخاب 6نواب يمثلون القارات والطوائف بالتساوي يحتاج إلى إضافات تشريعية من قبل البرلمان ودقائق تطبيق القانون من قبل مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين هذا بحسب ما توصلت إليه اللجنة النيابية المختصة، كما أن إشراك المغتربين في انتخاب ال128نائبا أو عدم اشراكهم مطلقا يحتاج بدوره إلى قانون جديد يصدر عن مجلس النواب. ويلاحظ أن في الوقت الذي يعاني فيه المجلس من انقسام عميق تجاه موضوع قانون الانتخاب فإن مجلس الوزراء يقارب الموضوع بتباطؤ مريب والذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول إجراء الانتخابات.  وتنوه هذه الأوساط  إلى أن التمديد للمجلس الحالي تمديد تلقائي للحكومة نواف سلام الأمر الذي يعتبره البعض احد الأهداف الأساسية التي تقف وراء محاولات التمديد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout