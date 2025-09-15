living cost indicators
التجمع من أجل لبنان في فرنسا هنأ الشاعر بتعيينه

15
SEPTEMBER
2025
زار وفد من التجمع من أجل لبنان -فرنسا السفير ربيع الشاعر في مقر السفارة اللبنانية في باريس لتهنئته بتعيينه سفيرا" جديدا" للبنان في فرنسا متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية.الوفد الذي ضم المنسقة للتجمع ترايسي صعب، نائب رئيس مكتب باريس جوزف بو يونس ومسؤولة قطاع الشباب نور أبي خليل بمشاركة مسؤولة التواصل لأوروبا في التيار الوطني الحر جودي عبد النور أكد تمسكه بالعلاقات المميزة بين لبنان وفرنسا ودور الجالية اللبنانية الفاعل في فرنسا .
وأعرب الوفد باسم جميع أعضاء التجمع عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح بمهامه الدبلوماسية الجديدة وحيا التزامه بتوطيد العلاقات المميزة بين لبنان وفرنسا ودعم الجالية اللبنانية في فرنسا.
بهذه المناسبة يؤكد التجمع من أجل لبنان تمسكه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين ويعبر عن ارادته بمواصلة العمل من أجل الحوار، التعاون والصداقة بين البلدين.

