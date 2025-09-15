سليم عون: اخشى من تأجيل الانتخابات النيابية بذريعة تغيير القانون

A + A -

أبدى النائب سليم عون خشيته من "تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بذريعة تغيير القانون الذي تم الاتفاق عليه بأغلبية ساحقة"، مشددًا على "اهمية هذا الاستحقاق الذي لا يجوز الاستخفاف به إنما يجب أن يكون هناك توافق واسع حوله وخصوصا أن بضعة أشهر فقط تفصلنا عن الانتخابات".

وأشار في حديث الى" صوت كل لبنان" ، الى "أهمية إجراء الاستحقاق النيابي لإنتاج السلطة"، وقال: "أساسًا المشترِع تناول هذا الموضوع ووضعه ضمن الشروط الأساسية لمهام كبرى مثل قرار السلم والحرب والقرارات الأساسية التي تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء في حال تعذّر التوافق".

ورأى بالنسبة الى حصرية السلاح ان " حزب الله لا يزال يملك أوراق قوة بدليل الضغوط الدولية المستمرة لسحب السلاح"، معتبرا ان" من حق الحزب ان يفرض شروطه كأثمان لتضحياته" ، ولكن على أن يكون هذا الثمن لمصلحة لبنان، كما في الإنسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والنازحين.

وختم عون: الا يجب أن يكون للبنان ثمن بإعادة اللاجئين الفلسطينيين؟