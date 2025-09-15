فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل

A + A -

تعليقاً وتوضيحاً لما صرّح به وزير المال ياسين جابر حول نيّة النائب فريد البستاني طرح موضوع بيع الذهب، دوّن البستاني على 'X' التغريدة التالية وارفقها بمقطع فيديو مقتطع من آخر مقابلة تلفزيونية أجراها يوم الخميس 4 ايلول .

" ‏توضيحاً لما صرّح به وزير المالية الصديق ياسين جابر في حديث تلفزيوني البارحة .



إن القانون الذي قدمته تحت عنوان " حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل اموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة افرقاء هم المصارف ، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب .