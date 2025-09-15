وزير الداخلية يعلن توقيف مجموعات إرهابية وعملاء لإسرائيل بعمليات استباقية

A + A -

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد اجتماع أمني في مقر شعبة المعلومات، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ سلسلة عمليات استباقية "بفعالية ولكن بصمت"، شملت ملفات الإرهاب والعمالة مع العدو الإسرائيلي، إضافة إلى ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.



وقال الحجار: "تم توقيف عدد من الأشخاص والمجموعات الصغيرة التي كانت تتواصل بهدف الانخراط في الفكر المتطرف والإرهابي، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب بالعمل الاستباقي". وأضاف: "كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، إلى جانب ضبط عمليات جرمية مختلفة".

وأعلن وزير الداخلية عن "تفكيك شبكة تهريب مخدرات مرتبطة بالخارج في تركيا وأستراليا والأردن"، مؤكداً توقيف رئيس الشبكة وعدد من المتورطين، موضحاً أن العملية "كانت قيد المراقبة منذ أشهر وتم ضبطها قبل وصول الشحنة إلى مرفأ بيروت"

وشدد الحجار على أن "شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي أظهرت فعالية عالية في تنفيذ العمليات الأمنية"، لافتاً إلى وجود "تعاون تقني متطور" ساهم في تحقيق هذه الإنجازات. وأكد أن الوزارة والأجهزة المختصة ستواصل العمل بنفس النهج الاستباقي لحماية الأمن الداخلي وردع أي تهديدات.