أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 أيلول 2025

15
SEPTEMBER
2025
اللواء: أسرار

لغز
تأخر إلتحاق بعض السفراء المعيَّنين في الخارج بأماكن عملهم بسبب عدم ورود الموافقات الرسمية من حكومات البلدان المقصودة في التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة!


غمز
مازال تنفيذ قرار الإفراج عن رياض سلامة معلَّقاً بإنتظار تسديد الكفالة المالية المطلوبة بعد رفض المرجع القضائي طلب تخفيضها الذي تقدم به محاميي الحاكم السابق للبنك المركزي!


همس
طلب رئيس الحكومة في معرض مناقشة بنود مشروع الميزانية تخفيض رواتب رؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات بمعدل خمسين بالمئة، وإعادة النظر بمخصصات السفر، على أن تشمل هذه التخفيضات بقية الرواتب العالية في عدد من المؤسسات الرسمية المستقلة!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي عربي سابق إنه إذا كان سقف القمة العربية الإسلامية هو ما صدر في البيان الذي أقرّه وزراء الخارجية، ولم يكن هناك ما جرى ترك أمر بته للقمة من إجراءات المقاطعة وما يتصل بها، فإن البيان لا يحتاج إلى قمة بل إلى اجتماع أمناء عامين لمجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، والسقف المنخفض للبيان لا يمكن تبريره بالحصول على ضمانات أميركية بعدما تم العدوان على قطر ثبت معه أن الضمانات كلام بكلام، وبعدما رأى العرب أن زيارة وزير خارجية أميركا زار كيان الاحتلال ليؤكد عمق التحالف معه وليسكت الاعتراضات الداخلية الإسرائيلية على الاعتداء على قطر واعتباره تهوراً وسبباً لتخريب العلاقة مع أميركا، فقال روبيو إن ما جرى مع قطر لن يؤثر على العلاقة الأميركية الإسرائيلية، وما لم تكن رسالة القمة رادعة فإن ما سيليها سوف يكون أشد سوءاً مما سبق.

 

كواليس

تتداول وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تقارير استخباريّة تؤكد أن نصف مليون فلسطيني لن يغادروا مدينة غزة وأن كل الذين غادروا رغم التدمير والقصف والغارات ونسف الأبراج لم يتعدَّ الـ 100 ألف، وتقول التقارير إن قوة المقاومة في غزة سوف تفرض حرب استنزاف على جيش الاحتلال بمجرد انتشار وحداته في أحياء المدينة وشوارعها. وتوقعت التقارير أن يفقد جيش الاحتلال 500 قتيل وأكثر من 1000 جريح في معارك الشهر الأول بعد دخول المدينة، ما سوف يُجبره على مغادرة المدينة، خصوصاً أن شبكة الأنفاق تبدو صعبة التفكيك ويستخدمها آلاف المقاتلين الذين يشكلون حامية غزة التي لم تنجح كل شهور الحرب بتفكيكها، عدا عن ما يوجد من قدرات المقاومة في جباليا والشجاعية وبيت حانون وبيت لهيا.

