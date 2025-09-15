الأنباء الكويتية: صمود الحكومة أمام الضغوط المحلية والإقليمية...

A + A -

الأنباء الكويتية: قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «صمود الحكومة أمام الضغوط المحلية والإقليمية وتمسكها بقرار حصرية السلاح، والذي من دونه لا يمكن تحقيق أي سيادة للدولة، أعطاها مناعة وطنية وثقة داخلية غير مسبوقتين، وفتح الطريق أمام سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والذي كان في نظر الكثيرين في الداخل قبل الخارج بمنزلة حلم بعيد المنال.

وقد أصبح واقعا بتنفيذ الاتفاق الذي تم في القمة التي عقدت في قصر بعبدا في أبريل الماضي بين الرئيسين اللبناني جوزف عون والفلسطيني محمود عباس، وتم إنجاز الخطوات الأساسية واستكمالها. وتبقى عملية التزام الفصائل غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية مسألة وقت».