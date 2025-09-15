الأخبار: شبكة عملاء من الأمن الوطني الفلسطيني

A + A -

الأخبار: آمال خليل-

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية الفلسطيني و. ع. بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي. وبحسب المعلومات، فإن الموقوف عنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البرج الشمالي، وقد أُوقف في الناعمة حيث يسكن فيها».



وبعد التنسيق مع قيادة الأمن الوطني، تمت مداهمة مسكن الموقوف حيث عُثر على «حوالي 400 ألف دولار وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسيب».

وقالت مصادر متابعة إن الموقوف «اعترف بتواصله مع العدو وتقديم معلومات أدّت إلى تنفيذ غارات واغتيالات في صور وضواحيها».

كما كشفت اعترافاته، بحسب المصادر، أنه «يعمل ضمن شبكة مؤلّفة من ثمانية أشخاص من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ستة منهم في مخيم البرج الشمالي واثنان في مخيم البص، ولم يتم توقيف أيّ من أفراد هذه الشبكة بعد».



