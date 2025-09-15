الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب تبلغ دمشق تمسكها بالسيطرة على جبل الشيخ

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي-

قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن تل أبيب أبلغت دمشق، خلال المحادثات الرسمية الجارية بينهما، تمسكها بالسيطرة على قمم جبل الشيخ السوري، الواقعة على مثلث الحدود مع لبنان، بوصفها «موقعاً استراتيجياً لا يمكن التنازل عنه».

ورفضت سوريا هذا المطلب وعَدّت الوجود الإسرائيلي في أراضيها «احتلالاً يجب أن ينتهي».

ونقلت المصادر عن مسؤول كبير أن الجيش الإسرائيلي، الذي احتل هذه القمم في مطلع السنة، يعدّها «كنزاً استراتيجياً؛ فمن خلالها يكشف عن تحركات الجهات المعادية التي تخطط لتنفيذ هجمات على إسرائيل».

وقال ضباط بالجيش الإسرائيلي، في تصريحات أوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وجود قوات إسرائيلية في هذه المواقع «يتيح أيضاً مراقبة طريق دمشق - بيروت الحيوي، والإشراف على البقاع اللبناني الذي يعدّه الجيش مركزاً خلفياً لوجيستياً لـ(حزب الله)».