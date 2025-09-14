living cost indicators
بالصورة: ماذا حصل في الضاحية الجنوبية؟

14
SEPTEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة درّاجات آليّة في الضاحية الجنوبية.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور، وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:

م. ن. (مواليد عام 1997، لبناني)
بتاريخ 04-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الرويس على متن دراجة آليّة نوع سويت لون ازرق من دون لوحات تم ضبطها، والتي تبيّن أنها مسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في الضاحية الجنوبية، وأنّ الدراجة التي أوقف على متنها أقدم على سرقتها برفقة شريكه بتاريخ 03-09-2025 من محلة الرويس، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع الدراجة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه.

