كيف علقت القاضية غادة عون على التحقيق الفرنسي مع ميقاتي؟

كتبت القاضية غادة عون على وسائل التواصل الإجتماعي: "أكبر المتواطئين مع المنظومة والتي تجسد أعمالها هذه المقالة (المنشورة في صحيفة لوريان لوجور) تظهر ان ليس فقط رياض سلامة هو المتهم الرئيسي بالنواطؤ مع أصحاب النفوذ اضرارا بالبلد وبالشعب اللبناني ي بل ايضا وللاسف بعض القضاة !!!! مقابل رشاوي شتى اهمها رشوة المركر.

وأضافت عون: كل الاضطهادات التي عانيت منها اثناء مسيرتي المهنية أتت من هنا.لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر .شكرا يارب لأنك تفضح الظلم وتدافع عن المظلوم وشكرا للقضاء الفرنسي الذي اثبت انه قضاء حر لا يرتشي .وشكرا لمن مول وتعب لانجاح هذه الدعاوى.