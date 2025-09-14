living cost indicators
المرصد الاوروبي ينشر تفاصيل عن الدعوى المقدمة ضد ميقاتي في فرنسا: يخت وطائرات بقيمة ملايين الدولارات واستخدام للنظام المالي المصرفي الفرنسي

14
SEPTEMBER
2025
نشر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" سلسلة تغريدات تطرق فيها إلى مسألة قبول القضاء الفرنسي الشكاوى المقدمة ضد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، واشار الى ان " مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF) فتح تحقيقًا في قضايا فساد وغسيل أموال ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وعائلته. يأتي ذلك عقب شكوى قدمتها عام 2024 منظمة "شيربا" الفرنسية غير الحكومية لمكافحة الفساد وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان (ACVPFCL).

ولفت المرصد الى ان الاتهامات ضد ميقاتي وشقيقه طه وأقاربه لاستحواذهم على عقارات في فرنسا وخارجها من خلال هياكل مختلفة، بما في ذلك يخت بطول 79 مترًا قيمته حوالي 100 مليون دولار وطائرات فالكون بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليون دولار. كما أُدينت: تحويلات مالية ضخمة، واستخدام مزعوم للنظام المصرفي الفرنسي، وهياكل خارجية.

وأكد المرصد أن "مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي لا يفتح تحقيقًا إلا إذا كانت هناك حقائق ملموسة وقديمة وأدلة كافية على جرائم مالية معقدة. ومع ذلك، فإن هذا لا يشكل إدانة؛ وسوف يستغرق الأمر أشهراً قبل تحقيق تقدم ملموس مثل الاعتقالات أو الإحالة إلى المحكمة".

