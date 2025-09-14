منخفض جوي يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

A + A -

طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل ، حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية اعتبارا من بعد الظهر.