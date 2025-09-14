living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من عكار: خرجَ منكم أبطال حمَوا الشرعية ولن نتخلى عن لبنان الكبير

14
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجَّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بداية كلمة القاها خلال عشاء هيئة قضاء عكار في "التيار" تحية الى عكار الصامدة والوفية، عكار التي يقولون عنها أنها خزان الجيش اللبناني والذي لطالما دافعت عن لبنان. وذكّر بأنَّ ابناء عكار تركوا منازلهم ومنطقتهم وتوجهوا الى الحدود للدفاع عن لبنان والاستشهاد من أجله.

باسيل لفت إلى أن عكار وقفت الى جانب الجنرال ميشال عون. مؤكدا أن عكار ليست فقط خزاناً بشرياً للدولة بعسكرها وجيشها بل هي ايضا خزان للبنان في كل شيء وحتى بالزراعة ولهذا يحاول البعض الحديث عن وجود بيئة متطرفة في عكار أو للارهاب أو حتى للحرمان.
باسيل اشار الى أنه "وحتى لو كان صحيحا أن عكار محرومة الا أنها قدمت خيرة شبابها وعناصرها للبنان وإذا كان هناك بعض المتطرفين فهؤلاء موجودون في كل منطقة وفي كل طائفة". باسيل أكد في الوقت نفسه أن "عكار بيئة للتنوع والتعدد وكما أن التيار هو حزب متنوع وللتعدد، في عكار المسيحي والسني والعلوي وهكذا التيار في عكار فيه المسيحي والسني والعلوي".

باسيل أشار الى أن التيار ضحى بقانون الانتخاب بمناطق بجبل لبنان حتى تتمثل عكار بكل مكوناتها وذلك ليؤكد ان مناطق الاطراف تهمه كما يهمه "القلب". ولفت الى ان "عكار جغرافياً تقع على الحدود ولكن هي "القلب" لأنه يأتي في جهة الشمال وهي "قلب الشمال".
وشدد على أننا "مع لبنان الكبير الذي لطالما شهد هجرة اهله الى الخارج لأنه لا يتسع للجميع، فهل يعقل أن نصغّر حجمه أكثر؟". وتابع: "للذين يريدون أخذ الحدود الى الداخل فيستغنون عن عكار وعن طرابلس، نقول لهم "لا يمكن أن يوجد لبنان من دون عكار ولن يكون هناك مسيحيون من دون القبيات وشدرا وعندقت ومنيارة".

باسيل اضاف: "يأتون من الخارج والداخل ليقولوا لنا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد يعترف بحدود سايكس بيكو ويرى اسرائيل الكبرى، ويأتي البعض ليذكرنا بسوريا الكبرى وبلاد الشام التي يمكن ان تقاطع اجزاء من لبنان. وقال: "لهؤلاء جميعا نقول لبنان هو لبنان ولا يمكن أن تأخذوا ولا أي قطعة منه والا لا يكون لبنان ، إذا كان لا بد أن يتغير سايكس بيكو يمكن أن تأخذوا من أينما ما شئتم الا من لبنان لأن من يريد اسرائيل الكبرى أو سوريا الكبرى نرد عليهم بالقول "نريد لبنان الكبير ولن نتخلى عنه".

باسيل تطرق الى موضوع السلاح لافتا الى أن "الحديث في البلد اليوم هو عن هذا الموضوع وقال: "إذا كان هناك من أحد في البلد يمكنه أن يتحدث عن وحدة السلاح والجيش ومحبتنا له فهو التيار الوطني الحر، ونحن مع ان يحصر السلاح بيد الجيش ولكن في حال وجدنا الحل للسلاح هل نكون حلينا كل المشاكل من النازحين السوريين الى الفلسطينيين الى أموال المودعين ومشكلة الكهرباء والمياه"؟
باسيل اضاف: "البارحة أبلغونا أنهم عينوا الهيئة الناظمة للكهرباء ولنرى بعد عام ماذا فعلت، وإذا ارادت ان تعمل الهيئة عليهم أن يعدلوا قانون الكهرباء وإذا طبقوا القانون كما هو فهذا يعني أنه ممنوع على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان أن يقوموا بأي عمل لأنه من عمل الهيئة الناظمة". ولفت الى أنه "علينا ايقاف كل الاعمال وانتظار أن تصدر الهيئة مراسيمها وتستلم مهامها وحتى ذاك الوقت أي شيء يحصل تكونون تخالفون القانون".

وتابع: "الانجاز الثاني الذي قالوا انهم قاموا به خلال الستة اشهر الماضية هو أن وزارة الطاقة لم تمد يدها على أموال الدولة، وفي العام 2010 رفضنا سياسة العجز في الكهرباء أو سياسة الدعم فيها ولكن إذا فرحوا أنهم لم يمدوا يدهم على مال الدولة فقط مدوا يدهم ثلاث مرات أكثر على أموال الناس بسبب زيادة فاتورة الكهرباء اكثر من اربع مرات عما كانت عليه عندما كانت وزارة الطاقة معنا".
واضاف: "مع السياسة التي انتهجوها في الستة اشهر يدفع اللبنانيون بالحد الادنى مليار زيادة لموتورات الكهرباء ، ومن يريد ان يخبركم عن انجازات يجب أن يشعر معكم خصوصا وان اموالكم فقدتموها بالمصارف والى اليوم لا يقبل احد ان يقف منا لاقرار قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج".

باسيل قال: لا نرى فقط في عكار مطار القليعات بل أيضا نراها مركزاً اساسياً للصناعة الغذائية حتى يحصل تسويق للصناعات فيها وبالتالي تصنع من لبنان وتورد الى الخارج، ونرى فيها ايضا سكة حديد من لبنان الى سوريا حتى ننشئ الخط التجاري بين لبنان وسوريا، وايضا نرى فيها محطة الهواء التي تعطي كهرباء لعكار وخارجها والتي كما كل مشاريع الكهرباء توقفت بالنكد".
باسيل لفت الى أننا "نرى في عكار السياحة من غابة العذر وغيرها، مضيفاً: "التيار لم يقصر تجاه عكار واليوم نحن على مقربة من الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري الذين انشأوهم نواب عكار الذين عملوا لتكون جامعة كل العكاريين ومستشفى لكل لتطبيب كل العسكريين العكاريين".

باسيل أكد أن "أهل عكار أوفياء للتيار وكما ظهر هذا الامر في الانتخابات البلدية وفؤ اتحاد بلديات عكار سنكون على موعد جديد في الانتخابات النيابية في العام 2026 لنقول ان عكار هي عنوان للشرعية والدولة ولم تكونوا في اي يوم خارج الدولة أو خرجت من عكار "ميليشيا" حاربت الدولة أو مدت يدها على الجيش اللبناني بل على العكس ما خرج من عكار أبطال حموا الدولة والشرعية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout