باسيل من عكار: خرجَ منكم أبطال حمَوا الشرعية ولن نتخلى عن لبنان الكبير

وجَّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بداية كلمة القاها خلال عشاء هيئة قضاء عكار في "التيار" تحية الى عكار الصامدة والوفية، عكار التي يقولون عنها أنها خزان الجيش اللبناني والذي لطالما دافعت عن لبنان. وذكّر بأنَّ ابناء عكار تركوا منازلهم ومنطقتهم وتوجهوا الى الحدود للدفاع عن لبنان والاستشهاد من أجله.

باسيل لفت إلى أن عكار وقفت الى جانب الجنرال ميشال عون. مؤكدا أن عكار ليست فقط خزاناً بشرياً للدولة بعسكرها وجيشها بل هي ايضا خزان للبنان في كل شيء وحتى بالزراعة ولهذا يحاول البعض الحديث عن وجود بيئة متطرفة في عكار أو للارهاب أو حتى للحرمان.

باسيل اشار الى أنه "وحتى لو كان صحيحا أن عكار محرومة الا أنها قدمت خيرة شبابها وعناصرها للبنان وإذا كان هناك بعض المتطرفين فهؤلاء موجودون في كل منطقة وفي كل طائفة". باسيل أكد في الوقت نفسه أن "عكار بيئة للتنوع والتعدد وكما أن التيار هو حزب متنوع وللتعدد، في عكار المسيحي والسني والعلوي وهكذا التيار في عكار فيه المسيحي والسني والعلوي".

باسيل أشار الى أن التيار ضحى بقانون الانتخاب بمناطق بجبل لبنان حتى تتمثل عكار بكل مكوناتها وذلك ليؤكد ان مناطق الاطراف تهمه كما يهمه "القلب". ولفت الى ان "عكار جغرافياً تقع على الحدود ولكن هي "القلب" لأنه يأتي في جهة الشمال وهي "قلب الشمال".

وشدد على أننا "مع لبنان الكبير الذي لطالما شهد هجرة اهله الى الخارج لأنه لا يتسع للجميع، فهل يعقل أن نصغّر حجمه أكثر؟". وتابع: "للذين يريدون أخذ الحدود الى الداخل فيستغنون عن عكار وعن طرابلس، نقول لهم "لا يمكن أن يوجد لبنان من دون عكار ولن يكون هناك مسيحيون من دون القبيات وشدرا وعندقت ومنيارة".

باسيل اضاف: "يأتون من الخارج والداخل ليقولوا لنا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد يعترف بحدود سايكس بيكو ويرى اسرائيل الكبرى، ويأتي البعض ليذكرنا بسوريا الكبرى وبلاد الشام التي يمكن ان تقاطع اجزاء من لبنان. وقال: "لهؤلاء جميعا نقول لبنان هو لبنان ولا يمكن أن تأخذوا ولا أي قطعة منه والا لا يكون لبنان ، إذا كان لا بد أن يتغير سايكس بيكو يمكن أن تأخذوا من أينما ما شئتم الا من لبنان لأن من يريد اسرائيل الكبرى أو سوريا الكبرى نرد عليهم بالقول "نريد لبنان الكبير ولن نتخلى عنه".

باسيل تطرق الى موضوع السلاح لافتا الى أن "الحديث في البلد اليوم هو عن هذا الموضوع وقال: "إذا كان هناك من أحد في البلد يمكنه أن يتحدث عن وحدة السلاح والجيش ومحبتنا له فهو التيار الوطني الحر، ونحن مع ان يحصر السلاح بيد الجيش ولكن في حال وجدنا الحل للسلاح هل نكون حلينا كل المشاكل من النازحين السوريين الى الفلسطينيين الى أموال المودعين ومشكلة الكهرباء والمياه"؟

باسيل اضاف: "البارحة أبلغونا أنهم عينوا الهيئة الناظمة للكهرباء ولنرى بعد عام ماذا فعلت، وإذا ارادت ان تعمل الهيئة عليهم أن يعدلوا قانون الكهرباء وإذا طبقوا القانون كما هو فهذا يعني أنه ممنوع على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان أن يقوموا بأي عمل لأنه من عمل الهيئة الناظمة". ولفت الى أنه "علينا ايقاف كل الاعمال وانتظار أن تصدر الهيئة مراسيمها وتستلم مهامها وحتى ذاك الوقت أي شيء يحصل تكونون تخالفون القانون".

وتابع: "الانجاز الثاني الذي قالوا انهم قاموا به خلال الستة اشهر الماضية هو أن وزارة الطاقة لم تمد يدها على أموال الدولة، وفي العام 2010 رفضنا سياسة العجز في الكهرباء أو سياسة الدعم فيها ولكن إذا فرحوا أنهم لم يمدوا يدهم على مال الدولة فقط مدوا يدهم ثلاث مرات أكثر على أموال الناس بسبب زيادة فاتورة الكهرباء اكثر من اربع مرات عما كانت عليه عندما كانت وزارة الطاقة معنا".

واضاف: "مع السياسة التي انتهجوها في الستة اشهر يدفع اللبنانيون بالحد الادنى مليار زيادة لموتورات الكهرباء ، ومن يريد ان يخبركم عن انجازات يجب أن يشعر معكم خصوصا وان اموالكم فقدتموها بالمصارف والى اليوم لا يقبل احد ان يقف منا لاقرار قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج".

باسيل قال: لا نرى فقط في عكار مطار القليعات بل أيضا نراها مركزاً اساسياً للصناعة الغذائية حتى يحصل تسويق للصناعات فيها وبالتالي تصنع من لبنان وتورد الى الخارج، ونرى فيها ايضا سكة حديد من لبنان الى سوريا حتى ننشئ الخط التجاري بين لبنان وسوريا، وايضا نرى فيها محطة الهواء التي تعطي كهرباء لعكار وخارجها والتي كما كل مشاريع الكهرباء توقفت بالنكد".

باسيل لفت الى أننا "نرى في عكار السياحة من غابة العذر وغيرها، مضيفاً: "التيار لم يقصر تجاه عكار واليوم نحن على مقربة من الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري الذين انشأوهم نواب عكار الذين عملوا لتكون جامعة كل العكاريين ومستشفى لكل لتطبيب كل العسكريين العكاريين".

باسيل أكد أن "أهل عكار أوفياء للتيار وكما ظهر هذا الامر في الانتخابات البلدية وفؤ اتحاد بلديات عكار سنكون على موعد جديد في الانتخابات النيابية في العام 2026 لنقول ان عكار هي عنوان للشرعية والدولة ولم تكونوا في اي يوم خارج الدولة أو خرجت من عكار "ميليشيا" حاربت الدولة أو مدت يدها على الجيش اللبناني بل على العكس ما خرج من عكار أبطال حموا الدولة والشرعية".