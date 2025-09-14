الشرق الأوسط السعودية: لبنان يخترق تعقيدات السلاح الفلسطيني

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح-

بدأ لبنان اختراق تعقيدات السلاح الفلسطيني، إذ انطلقت، أمس، المرحلة الرابعة من تسليم السلاح من مخيّم عين الحلوة الواقع في صيدا بالجنوب، الذي يُعدّ أكثر المخيمات تعقيداً من الناحية الأمنية والاجتماعية والسياسية؛ حيث تتقاسم الفصائل، ومنها المتشددة، السيطرة على شوارعه.

وأعلن الجيش اللبناني عن تسلّمه حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة، و3 شاحنات من مخيم البداوي في الشمال.

وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إن السلاح الذي جرى تسلّمه وُضع في عهدة الجيش اللبناني، عادّة هذه العملية أنها محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل، وفق خطة متدرجة تُنفَّذ على مراحل متتالية.

وكشفت مصادر «حماس» أن اجتماعاً سيُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش حول ملف تسليم السلاح وغيره من القضايا، لافتة إلى أن «الحركة مثل أي فلسطيني، لديها رؤية وموقف».



