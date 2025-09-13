living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

افتحوا كل الملفات! (جمانة سليلاتي)

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في بلدٍ تُرمى فيه التهم جزافاً، أجد نفسي مضطرة أن أكتب. لا دفاعًا عن الأشخاص، بل عن الحقيقة. لا تبريرًا، بل توثيقًا. لأن ما يُقال اليوم عن التيار الوطني الحر، وعن عهد الرئيس ميشال عون، تجاوز حدود النقد إلى حدود التصويب الممنهج، والتضليل المتعمّد.

نحن لا نتهرّب من المحاسبة. بل نطالب بها.
لا نخاف من فتح الملفات. بل نصرّ على فتحها جميعها، بلا استثناء.

من المجالس والصناديق،
إلى النافعة والعقارية،
إلى المالية والقضاء،
إلى الطاقة والاتصالات،
إلى كل من تولّى مسؤولية عامة وتصرّف بالمال العام،
إلى كل من غطّى، استفاد، أو صمت.

أما أن يتم توقيف شخص بغياب ادلة واضحة فهذه ليست عدالة، بل تصفية سياسية.
وهذه ليست مساءلة، بل انتقام مقنّع.

وفي قراءتي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الصادرة عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، استوقفتني عبارة وردت في الصفحة 13، تقول :

“تمثّلت أولى الخطوات الإيجابية في عهد الرئيس ميشال عون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2020، وهي أول وثيقة من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وتُعبّر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحّة لحماية الوطن من خطر الفساد.”

وهذه ليست دعاية حزبية، بل شهادة رسمية موثّقة.
شهادة بأن الرئيس عون، رغم كل العراقيل، أطلق أول مسار مؤسساتي لمكافحة الفساد في تاريخ الجمهورية.
فهل يُعقل أن يُتهم من بدأ بوضع حجر الأساس لبناء الدولة، بينما يُبرّأ من عطّلها لعقود؟
هل يُعقل أن يُحاكم من رفض المحاصصة، بينما يُكافأ من غطّى السمسرة؟
هل يُعقل أن يُدان من تمسّك بالسيادة، بينما يُصمت عن من باعها؟

نحن لا نطلب حصانة. بل نطالب بالعدالة.
ونقولها بوضوح، للرأي العام، وللقضاء، وللنيابات العامة:
إذا كنتم جادّين في مكافحة الفساد، فابدأوا من الكل.
افتحوا كل الملفات.
استدعوا كل من تولّى.
حاسبوا كل من غطّى.
ولا تجعلوا من العدالة أداة انتقام، ولا من القضاء منّصة تصفية.

البلد لا يُبنى بالافتراء، بل بالحقيقة.
ولا يُحارب الفساد بالانتقائية، بل بالعدالة.

محامية ومنسقة لجنة العلاقات العامة والتواصل في التيار الوطني الحر

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout