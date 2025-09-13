من مسافة غير مسبوقة.. تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة

A + A -

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة نُفذ بصواريخ بعيدة المدى، أطلقتها مقاتلات "إف-15" و"إف-35" من أجواء البحر الأحمر، على مسافة تجاوزت 1800 كيلومتر.

ووفق التقرير، أُبلغ الجيش الأميركي بالعملية قبل دقائق فقط من تنفيذها، من دون أن يتلقى تفاصيل دقيقة عن الأهداف، فيما رصدت الأقمار الاصطناعية الأميركية إطلاق الصواريخ في مرحلة متأخرة.

وأصاب القصف مبنى في الدوحة كانت قيادة حماس تعقد فيه اجتماعاً، ما أدى إلى تدمير الطابق الأوسط من المبنى مع بقائه قائماً.

وحذّر محللون إسرائيليون من أن الهجوم يعزز صورة تل أبيب كـ"دولة مارقة"، في حين رأت أوساط أميركية أن العملية قد تعقّد خطط واشنطن لإنشاء منظومة دفاع جوي إقليمي مشترك، خصوصاً مع وجود آلاف الجنود الأميركيين في قاعدة العديد بقطر.