نائب الحزب: "يتكالبون علينا"!

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أن "القرارات التي تنال من قوة لبنان في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لا قيمة لها، ولا تنطبق على المقاومة ولا على جمهورها، لأن ما يحمي لبنان وسيادته هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وقال: "للأسف، البعض يريد القضاء على سلاح المقاومة ومن يحمل هذا السلاح إذعاناً للإملاءات الخارجية التي تسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، تلبية لرغبة أميركية إسرائيلية. لكننا لن نعطيهم هذه الفرصة، فنحن موجودون وسلاحنا في أيدينا. الأولوية لانسحاب العدو من أرضنا، ووقف اعتداءاته، وإطلاق سراح الأسرى، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومن بعدها يكون بحث موضوع السلاح عبر حوار وطني داخلي لوضع استراتيجية تحمي البلد".

كلام المقداد جاء خلال لقاء نظمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في البقاع، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وولادة حفيده الإمام الصادق، وأسبوع الوحدة الإسلامية، في دارة عبد العظيم المصري في بلدة حورتعلا، بحضور مسؤول القطاع الثامن عباس مظلوم وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وأضاف المقداد، "نحن اليوم نحتفي بذكرى رسول الرحمة محمد، لنقول للعالم أجمع إن هذه الذكرى هي ذخيرة لنا، تعطينا الاندفاع نحو الغد الأفضل، وتشحذ هممنا لكي نكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا".

وأردف: "اليوم، تتكالب أغلب دول العالم علينا، لكننا صامدون بعزيمتنا وبعقيدتنا وبإيماننا المطلق بأننا على الحق. والمنتصر دائماً هو الذي يكون على الحق. نحن مع الله، والله دائماً يهدي من يسير على طريق الحق سواء السبيل".

وختم: "نحن دائماً منتصرون في حروبنا مع العدو الإسرائيلي والتكفيري، كما انتصرنا في حرب الـ66 يوماً عندما اتحد العالم كله ليقتحم لبنان عنوة، لكن مجاهدي المقاومة صمدوا وواجهوا ببطولة في قرى الحافة الأمامية، ومنعوا قوات العدو الصهيوني من التقدم واجتياح بلدنا. هذا الانتصار لو حصل في بلد غير لبنان لكانت المقاومة الباسلة تُمجَّد فيه يومياً".