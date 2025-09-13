Bassil depuis Tripoli: nous restons attachés à notre unité et au Grand Liban

A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé que nous sommes conscients des souffrances endurées par les habitants de Tripoli sous la tutelle ou l'occupation syrienne, soulignant qu'il est impossible de parler de la luxuriante Tripoli sans évoquer le son simultané des minarets et des cloches qui résonne de la rue Mansour al-Kabeer à l'église Saint-Georges. Il a souligné que Tripoli représente l'unité nationale car elle est la capitale du nord, région métissée et diversifiée, et parce qu'elle est la deuxième capitale du Liban.

Les propos de Bassil ont été tenus lors d'un dîner organisé par le Courant patriotique libre en présence du président Michel Aoun, du cheikh Ghassan Kanaan, représentant du mufti au Nord, du cheikh Ali Qaddour, président du Conseil islamique alaouite, de Mgr Joseph Ghash, représentant de l'évêque maronite, du secrétaire général de l'archidiocèse grec orthodoxe, Afram Kyriakos, et des députés Georges Atallah, Assaad Dergham, Edgar Traboulsi et Jimmy Jabbour.

Bassil a affirmé : "Nous ne pouvons pas envisager le Liban sans l'une de ses composantes", ajoutant : "Nous ne pouvons le voir que dans toute sa diversité, et c'est là le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui quant au Liban que nous voulons.

Il a précisé : « Ce grand défi nous est posé en tant que Libanais, surtout lorsque nous voyons ce qui se passe dans la région et comment le spectre de la division est devenu une réalité de l'Irak à la Syrie, et nous devons l'éloigner de nous.

Bassil s'est demandé : "Pouvons-nous, en tant que Libanais, préserver notre unité au vu de ce qui se passe dans la région ?", soulignant que "cette question se pose aux habitants du Nord et de Tripoli. Les habitants de Tripoli accepteraient-ils que quelqu'un les rattache à un autre pays et les sépare du Liban ?

Il a ajouté : "Ils ont essayé de séparer le Courant et Tripoli et ont inventé des histoires, entre Batroun et Tripoli, entre Tripoli et toutes les régions. Il y a une unité, et lorsque les habitants de Batroun, de Koura et de Bcharri ont eu besoin de se réfugier à Tripoli, Tripoli les a accueillis sans hésiter, tout comme lorsque les habitants de Tripoli ont traversé des moments difficiles pendant la guerre, ils ont trouvé refuge et des maisons à Batroun.

Bassil a souligné que le Courant avait présenté sept projets pour Tripoli au ministère de l'Énergie, pour un montant supérieur à un milliard de dollars.

Il a précisé : "Ces projets concernent Qadisha, une société privée détenue par l'État mais fonctionnant selon un régime spécial et fournissant des services électriques, l'usine de Deir Ammar, la station gazière du port de Tripoli, la station de gazéification, la station de stockage de Baddawi qui a été adjugée puis dont l'exploitation a été suspendue, la station d'épuration, qui est la plus importante du Liban, a été mise à l'arrêt et nous coûte environ 5 milliards de dollars par an en frais d'entretien. Nous l'avons remise en service, ce qui les a contrariés, ainsi que le barrage de Bared, pour lequel nous avons commencé les études, et la raffinerie de Baddawi.

Il a souligné : "Nous avons traité Tripoli mieux que les autres villes, car sa taille l'impose et parce que ses caractéristiques, son emplacement et ses avantages la qualifient pour cela. Tout ce qu'ils ont essayé de faire pour nous séparer de Tripoli et pour ternir l'image du courant n'a pas fonctionné.

Il a déclaré : "Nous voulons vivre ensemble, c'est pourquoi lorsque les habitants et les commerçants de Minou sont venus nous voir pour nous demander de l'aide, nous avons commencé à y travailler depuis deux ans et aujourd'hui, nous avons atteint la troisième phase, qui a été achevée dans la rue."

Bassil a souligné que "ce sont les habitants de Tripoli qui rénovent la rue Mino, pas moi, et que de nombreux habitants de Tripoli contribuent à la réalisation du projet, notamment M. Alfred Doura".

Il a ajouté que Tripoli ne manque de rien, que le plus grand marché de sable se trouve à Tripoli et qu'il est regrettable que ces marchés ne soient pas rénovés, soulignant que "nous souhaitons nous occuper de Tripoli sous tous ses aspects et nous voulons travailler pour la ville, quel que soit le poste que nous occupons", et que "lorsque Tripoli prospère, tout le nord prospère avec elle, du port de Tripoli à la zone économique et au-delà".

Bassil a souligné que "le Courant du développement et de l'unité nationale n'a aucune pensée raciste, sectaire ou divisionnaire, mais une pensée unitaire qui rassemble tout le monde, car nous savons ce que signifie Tripoli et nous sommes attachés à notre unité nationale et au Grand Liban et contre sa division, et c'est ce qui nous unit à nos concitoyens de Tripoli".

Le coordinateur du comité du district de Tripoli, Dani Saba, a pris la parole pour souligner la dimension nationale du Courant et rappeler les sacrifices consentis par les officiers et les militaires originaires de Tripoli dans l'armée libanaise sous le commandement du général Michel Aoun.