living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمطار ابتداءً من هذا اليوم.. ومصلحة الأرصاد تحذر

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها عل الجبال وعلى الساحل. تتكاثف الغيوم مساء ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وارتفاعها على الساحل مع احتمال تساقط أمطارمحلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout