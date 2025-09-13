الأمطار ابتداءً من هذا اليوم.. ومصلحة الأرصاد تحذر

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها عل الجبال وعلى الساحل. تتكاثف الغيوم مساء ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وارتفاعها على الساحل مع احتمال تساقط أمطارمحلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.