والده سلمه.. من هو قاتل المؤثر الأميركي تشارلي كيرك؟

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قاتل المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك قيد الاحتجاز، وأن شخصاً قريباً جداً من المشتبه به ساعد في تسليمه، دون أن يفصح عن هويته.

كما أردف قائلاً في مقابلة مباشرة على الهواء مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة "سلّمه شخص مقرب منه جداً". وأضاف أن الشخص الذي سلّمه "كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون.. اصطحبه إلى ضابط أميركي.. وتوجهوا إلى مقر الشرطة وهو هناك الآن".

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن القاتل يدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عاماً من ولاية يوتا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما أشارت إلى أنه كان تحت أنظار مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس، وتم التعرف عليه في البداية من خلال تقنيات التعرف على الوجه.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن روبنسون اعترف لوالده بإطلاق النار على كيرك، وقتله خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، فما كان من الأب إلا أن اتصل بالسلطات لتسليمه.

"تأكيد رسمي"
ولاحقاً أعلن حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير الـ"أف بي آي"، كاش باتل، أن قاتل المؤثر الأميركي، يدعى تايلور روبينسون.

كما أضاف كوكس الذي أوضح سابقا استعداد الولاية لتطبيق حكم الإعدام على القاتل، أن الشاب الموقوف "كتب شعارات على أغلفة الطلقات التي أصابت كيرك". وأكد أن أفراد عائلة روبنسون سلموه إلى سلطات إنفاذ القانون.

إلى ذلك، شدد على أن الاغتيال السياسي خطير جداً، ويختلف عن أي أنواع أخرى من العنف، داعياً إلى الاختلاف بسلام وأمان.

فيديو للشاب
بالتزامن، انتشرت بين الأميركيين على مواقع التواصل صور للشاب الجامعي مع والده وأمه.

كما شارك البعض فيديوهات لتايلر يعلن فيها الحصول على منحة جامعية، فضلاً عن سجل بعلاماته يظهر تفوقه دراسياً.

يذكر أن الشاب المسلح كان قتل كيرك البالغ 31 عاماً الذي حشد دعم الشباب لترامب، بطلقة أصابته في العنق، أثناء تجمّع في جامعة يوتا، الأربعاء الماضي.

فيما أظهرت صور نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي شاباً يضع قبعة بيسبول سوداء ونظارات شمسية ويرتدي على ما يبدو سروال جينز مع قميص مزيّن برسمة عليها العلم الأميركي.

بينما شارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل خلال اليومين الماضيين.

وفي مؤشر على الطبيعة السياسية لعملية القتل، نُقل نعش كيرك، أمس الخميس، إلى مدينته فينيكس على متن طائرة نائب الرئيس جاي دي فانس الرسمية. وأظهر تسجيل مصوّر نائب الرئيس يضع يديه على النعش أثناء حمله إلى طائرة "إير فورس2".

في حين أعرب الطلاب في جامعة "يوتا فالي"، الخميس، عن صدمتهم ومخاوفهم من تعمّق الانقسامات السياسية في أنحاء البلاد.

 

 

العربية
{{article.title}}
