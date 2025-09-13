living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة شريم: ‏لم نفهم ما هو الفرق بين مهام وزارة التنمية الادارية ووزارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي اقر قانون انشاءها مؤخرا!

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: ‏لم نفهم ما هو الفرق بين مهام وزارة التنمية الادارية ووزارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي اقر قانون انشاءها مؤخرا !! فبحسب ما قرأنا من مهام هذه الوزارة الاساسية إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي !!!

‏ الم تدرك الحكومة الحالية ان هذه الاستراتيجية كانت قد اطلقتها في اواخر تشرين الاول ٢٠٢٢ في السراي الحكومي، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان السيدة ميلاني هونشتاين تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030 "وان هذه الاستراتيجية اقرت في مجلس الوزراء خلال ايار ٢٠٢٢ ، وصدرت في العدد 43 من الجريدة الرسمية في السادس من تشرين الاول من العام نفسه ؟؟

وسألت عطا: ‏ما هذه الازدواجية؟ وما هي علاقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بملف المهجرين وهو ملف انساني لم يطو بعد ؟
‏الم يكن من الاجدى بدل تحويل وزارة المهجرين الى وزارة الذكاء الصطناعي والتكنولوجيا ،وهو تطور غريب من الناحية المؤسساتية، الى وزارة تنمية ريفية باعتبار أن التنمية المستدامة هي السبيل الطبيعي لمعالجة آثار التهجير، والحفاظ على ديمومة العودة، بدل الاقتصار على مقاربة تعويضية ظرفية؟
‏الا تعرف الحكومة ان التهجير ليس فقط حدثًا حصل في الماضي، بل حالة بنيوية مستمرة تُعزى إلى التفاوت في التنمية، وغياب الدولة عن المناطق الريفية، والضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي يُنتج موجات نزوح دائمة من الريف إلى المدينة!


واضافت عطا: ‏ان وزارة التنمية الريفية هي امتداد طبيعي للوزارة القائمة حاليا تضمن انهاء الملفات المتبقية التي كنت شخصيا مكننتها خلال تولي الوزارة ، وهي ايضا تطوي صفحة الماضي الاليم وتفتح صفحة المستقبل المشرق الذي ننشده في كل المناطق !!
‏ملاحظة اخيرة كنت اطلقت استراتيجية التنمية الريفية في السراي الحكومي خلال تولي الوزارة وتحديدا في شهر آب ٢٠٢١ !!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout