كواليس - تسوركوف في تل أبيب… وعماد أمهز؟!

خاص tayyar.org



تردّد أن إطلاق الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من خاطفيها في العراق جرى من دون أي مقابل مُعلن، مما يجعل ما قيل عن صفقة تتضمن الإفراج عن اللبناني عماد أمهز، الذي اختطفته إسرائيل في الثاني من تشرين الثاني ٢٠٢٤، أمراً غير مؤكد حتى الآن.



وفي ظل تضارب المعلومات حول ما إذا كان الإفراج نتيجة تسوية غير معلنة أو ثمرة ضغوط سياسية وأمنية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، خصوصاً أن قضية أمهز ما زالت عالقة، وكانت في السابق موضع بحث وإثارة خلال زيارات الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت.