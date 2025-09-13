living cost indicators
أسرار الصحف ليوم السبت 13 أيلول 2025

13
SEPTEMBER
2025
اللواء

ما تزال قضية عدم تسديد سندات الخزينة باليوروبوندز الذي لجأت إليه إحدى الحكومات، يحضر بقوة على طاولة المحادثات مع البعثات الأجنبية المالية..

يتوقف أكثر من وزير عند أداء زميل لهم، لجهة التمسك بـ «خطاب» تجاوزته المواقف الرئاسية مباشرة..

تحدثت مصادر أن استهداف دولة خليجية من قِبل اسرائيل، هو رسالة اعتراض، لا تقبل الإلتباس، حول مساعي حل ّ الدولتين..

البناء

قال مصدر دبلوماسي عربي في واشنطن إن مساعي أميركية تبذل لاحتواء الموقف العربي والإسلامي عشية القمة العربية الإسلامية المقرّرة في الدوحة وإن تطمينات أميركية تقدّم لقطر كي تقوم بتخفيض سقف أي دعوة لفرض العزلة الدولية على “إسرائيل” انطلاقاً من قطع الدول العربية والإسلامية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ودعوة دول عدم الانحياز وأوروبا وروسيا والصين للمشاركة في فرض عقوبات على “إسرائيل” حتى التزامها بوقف الحرب على غزة وفك الحصار عنها وقبول حل الدولتين. وفي واشنطن يقولون لا نريد أن نستفيق على قرار بحق “إسرائيل” يشبه قرار وقف النفط عن أميركا الذي اتخذه الملك فيصل عام 1973. وقال المصدر يستغرب الدبلوماسيون في نيويورك مديح قطر الموقف الأميركي رغم تهديده بالفيتو على أي قرار إدانة من مجلس الأمن يذكر “إسرائيل” بالاسم حتى تمّ سحب اسم “إسرائيل” من البيان، ويرون فيه مؤشراً على احتمال التراجع عن قرارات ذات تأثير على “إسرائيل” تصدر عن القمة العربية الإسلامية.

يعتقد بعض الدبلوماسيين في نيويورك أن النقاشات التي جرت على هامش التداول حول مشروع القرار الخاص بالغارات الإسرائيلية على قطر توحي بأن تفادي واشنطن احتمالات التصعيد يبدو محكوماً بالقدرة على إنهاء الحرب على غزة كطريق لاحتواء المشهد الإجماليّ في المنطقة بعد ظهور الانفلات الإسرائيلي من كل الضوابط بصورة تهدّد بإحراج واشنطن الداعمة لـ”إسرائيل” مع حلفائها الذين تعتمد عليهم بالكثير من المصالح والسياسات. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الفرصة التي يتيحها هذا الاحتقان لإحلال السلام يقصد به هذه الفرضية لبلورة حل نهائيّ في غزة يُفترض أن يحمله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إلى تل أبيب اليوم.

