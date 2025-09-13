living cost indicators
صواريخ من عين الحلوة إلى الجيش اللبناني

13
SEPTEMBER
2025
آمال خليل-

من المُقرّر أن تسلّم حركة فتح صباح اليوم في مخيم عين الحلوة شحنة من سلاحها للجيش اللبناني، وذلك في إطار الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية على تسليم سلاح المخيمات. ويُعدّ التسليم اليومَ هو الأبرز بعد شحنات بيروت وصور، كونه يتم في «عاصمة الشتات».

ودخلت ليل أمس سبع شاحنات إلى المخيم، حيث جُمعت الأسلحة في مركز «سعد صايل» في جبل الحليب على أطراف عين الحلوة الشرقية، تمهيداً لتسليمها صباح اليوم. ويُتوقّع أن تكون هذه الشحنة الأكبر من حيث الكم والنوع مقارنة بالشحنات السابقة. وأشارت مصادر لـ«الأخبار» إلى أن السلاح يشمل صواريخ جديدة أُطلق عليها اسم «شامل» اشتراها ضباط في «فتح» قبيل الاشتباكات بين الحركة والمتشدّدين في تموز 2023. وبالتزامن، ستسلم «فتح» شحنة أخرى للجيش في مخيم البداوي.

وفيما تؤكّد «فتح» والسلطة الفلسطينية التزامها بتسليم سلاح المخيمات، تجري اتصالات مع بقية الفصائل، ولا سيما حماس، للمساهمة في العملية. وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني رامز دمشقية اتّفق مع وفد من «حماس» التقاه هذا الأسبوع في السراي الحكومي، على دعوة الفصائل إلى اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل بحضور ممثّلين عن «أنصار الله» والجبهتين «الديمقراطية» و«الشعبية» وفصائل أخرى من منظمة التحرير و«التحالف الفلسطيني»، علماً أن وفد حماس أبدى تحفّظه عن الاتفاق الثنائي بين الحكومة والسلطة من دون استشارة سائر الفصائل الأخرى. ومن المُقرّر أن تقدّم حماس والفصائل إلى دمشقية ورقة مشتركة تتضمّن رؤيتها لتنظيم سلاح المخيمات بالتزامن مع إنشاء قوة أمنية ومنح اللاجئين حقوقاً مدنية.


الأخبار
