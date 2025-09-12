A + A -

مثل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام في احتفالية جريدة L’Orient-Le jour ،لمناسبة بمرور 101 على تأسيسها، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والدبلوماسية في ميدان سباق الخيل.

وعلى هامش الاحتفالية التقى الوزير سلامة الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا هولاند الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة .

يشار الى إن الرئيس هولاند شارك في ندوة حاوره فيها مدير تحرير جريدة الجريدة انطوني سمراني.

يذكر ان احتفالية مئة سنة تأجلت لهذا العام بسبب الحرب على للبنان في العام الماضي