بالذّكرى ال 43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل... تدابير سير الاحد في الاشرفية لمواكبة الاحتفالٌ

صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة مـا يلي: "يُقام عند السّاعة 18:00 من يوم الأحد 14-9-2025، في ساحة ساسين / الأشرفيّة – بيروت، احتفالٌ بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التّالية:

أولاً: منع وقوف الآليّات، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة ساسين إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى "أوتيل ديو"، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.

ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرّعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام".