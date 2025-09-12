living cost indicators
نجل " السيد " يُفصح عن "الخبر السعيد"!

12
SEPTEMBER
2025
أثار فيديو سابق لمحمّد مهدي نصرالله، نجل الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن "خبر سعيد" يتعلق بوالده، ما دفع البعض للتكهن بأن السيد لا يزال حيًا.

وفي تسجيل مصوّر لاحق، خرج محمد مهدي لتوضيح الحقيقة، مؤكّدًا أن استشهاد والده أمر قاطع "لا مجال للتشكيك به"، مستندًا إلى بيان الحزب، التشييع الشعبي ونعْي المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال إن الشائعات عن بقاء السيد حيًّا "أمل عاطفي مفهوم لكنه غير واقعي"، مشددًا على أن لا الحزب ولا العائلة يخفون الحقيقة أو يتلاعبون بمشاعر الناس، وأن مثل هذه الشائعات تسبب خيبة وأذى نفسيًا.

وأعلن محمد مهدي أيضًا عن "الخبر السعيد" وهو صدور كتاب جديد بعنوان "ذكرياتي مع أبي"، يكشف فيه محطات من حياة والده وصورًا لم تُنشر من قبل.

Copyright tayyar.org 2002 2025.
About Us Privacy policy Site map
