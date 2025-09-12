living cost indicators
مساعدات عسكرية والهدف .. تفكيك ترسانة " الحزب"!

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (DoW) عن موافقة الإدارة الأميركية على حزمة مساعدات عبر “سلطة السحب الرئاسي” (Presidential Drawdown Authority - PDA) مخصصة للبنان، بقيمة تقديرية تبلغ 14.2 مليون دولار.

وبحسب الإعلان: " تهدف الحزمة إلى : تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تفكيك مخازن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية التابعة للمجموعات غير النظامية، وفي مقدّمها حزب الله." 

وتتضمن المساعدات المقدّمة للجيش المعدات التالية:

• شحنات متفجرة موجهة؛

• شحنات تفجير؛

• حبال تفجير؛

• صواعق كهربائية وغير كهربائية؛

• مشغلات فتائل تفجير زمنية؛

• مشغلات فتائل تفجير زمنية بأنابيب صدمية؛

• فتائل تفجير زمنية؛

• مولدات كهربائية؛

• وسائل نقل.

وأوضح البيان :" أنّ هذه الحزمة ستوفّر للجيش اللبناني إمكانات متقدمة لتنفيذ دوريات ميدانية والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة (UXO) والتخلّص منها بأمان، إضافة إلى معالجة مخازن أسلحة حزب الله، وذلك دعماً لوقف الأعمال القتالية المعلن في تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل."

وأكدت وزارة الحرب الأميركية أنّ هذه المساعدات تأتي في إطار :"استراتيجية الإدارة الأميركية لمواجهة المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، وتمكين الجيش اللبناني من القيام بدور مباشر في هذا السياق. "

{{article.title}}
