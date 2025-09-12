living cost indicators
فريد البستاني بعد اجتماع اللجان المشتركة : إقرار تعديل قانون حماية المستهلك بعد 20 عاماً... واسترجاع أموال المودعين أساس لاستعادة الثقة

12
SEPTEMBER
2025
أعلن النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت اليوم تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بعد اجتماع دعا إليه الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي.

وأوضح البستاني أنّ القانون القديم الذي وُضع قبل نحو 20 عاماً بات من الصعب تطبيقه بسبب الغرامات الزهيدة التي لم تردع المخالفين، مؤكداً أنّ لجنة الاقتصاد عملت على تحديثه على مدى 16 شهراً بالتعاون مع جهات عدة، بهدف إرساء قانون عصري يواكب التشريعات في الدول المتقدمة.


وقال: "أنا فخور بصفتي رئيس لجنة الاقتصاد بأننا توصلنا إلى هذا القانون بالسرعة الممكنة، على أمل إقراره في الهيئة العامة قريباً وأثمّن على التعاون بين لجنة الاقتصاد النيابية ووزارة الاقتصاد . فقد واجهنا قضايا معيشية أساسية مثل مشكلة المولدات، سلامة الغذاء، وقانون السير، حيث كانت الغرامات ضعيفة وغير رادعة للمخالفين."


وفي ختام كلمته، دعا البستاني الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلّ عادل ومنصف للانتظام المالي يحفظ حقوق المودعين، مشدداً على أنّ استرجاع أموال المودعين هو السبيل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.

