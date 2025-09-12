شو الوضع؟ مفاعيل التهدئة المؤقتة مستمرة... وأموال المودعين والكهرباء بلا حلول جدية!

A + A -

الترقب في لبنان سيد الموقف. فحتى الساعة، لا تزال مفاعيل التهدئة المؤقتة حول حصر السلاح مستمرة، في انتظار التقرير الشهري للجيش حول الخطوات المنفذة.

في هذا الوقت، تحافظ القوى الحكومية المشتبكة بين بعضها على تأهبها، ومواقفها، طالما أن كل واحدة منها تعتبر أنّها كسبتْ جولة.

بالتوازي، تبقى القضايا الجوهرية من دون أفق للحل. لا على صعيد أموال المودعين، ولا في ملفات الكهرباء والمياه وغيرها.

ما يقود السلطة، الخطوات الإحتفالية الشكلية، على ما حصل في تعيين الهيئات الناظمة. حتى الساعة، لم يخرج أحد ليقول ما هي الخطة لاستعادة الأموال المنهوبة.

تسريبات ومعطيات عن خطط لمنح المودعين مجرد سندات، بمعنى آخر، دفن حقوقهم. وفي المقابل، معلومات عن أنَّ المصارف تبقى محظوظة بالرعاية "السلطوية" في مشاريع إعادة الهيكلة.

وفي يوميات العدوان المستمر، استتهدفت الغارات الإسرائيلية عيترون وعيتا الجبل ويارين والوزاني وميس الجبل.

في هذا الوقت استمرت الإدانات للعدوان على الدوحة. وقد استدعت السلطات في الإمارات العربية المتحدة نائب السفير الإسرائيلية وابلغته استنكارها لهذا الإعتداء.

واعتبرت الخارجية الإماراتية ان "الهجوم الإسرائيلي على قطر اعتداء خطير على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".