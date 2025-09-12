إنذار أخير !

A + A -

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا تحذيريًا وتذكيريًا للمرة الأخيرة موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق المحافظة، حمل الرقم 2812/2025 بتاريخ 11 أيلول 2025.

وجاء في البلاغ: "إلحاقًا بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/4/2025، وبناءً على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة، لاسيما المادة الثالثة منه، وبالإشارة إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025، الذي طلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإقفال وختم المحطات غير المرخصة بالشمع الأحمر...".



وأكد البلاغ أنّه أُعطيت جميع محطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخصة ضمن نطاق محافظة بيروت مهلة نهائية تنتهي في 31 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاعها القانونية عبر التقدم بملف قانونية البناء وطلب الترخيص وفقًا للأصول لدى الإدارة البلدية.



وحذّر المحافظ من أنه بعد انتهاء المهلة، ستُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وصولًا إلى ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر "عند الاقتضاء"، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات السلامة العامة والمصلحة العامة.



ملف محطات توزيع المحروقات غير المرخصة لطالما شكّل تحديًا أمنيًا وبيئيًا في بيروت والمناطق، حيث يثير مخاطر متعلقة بالسلامة العامة والتخزين العشوائي للمحروقات. وكانت وزارة الطاقة والمياه قد خاطبت وزارة الداخلية سابقًا لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، فيما تشدد بلدية بيروت على التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.