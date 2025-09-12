living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنذار أخير !

12
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا تحذيريًا وتذكيريًا للمرة الأخيرة موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق المحافظة، حمل الرقم 2812/2025 بتاريخ 11 أيلول 2025.

وجاء في البلاغ: "إلحاقًا بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/4/2025، وبناءً على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة، لاسيما المادة الثالثة منه، وبالإشارة إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025، الذي طلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإقفال وختم المحطات غير المرخصة بالشمع الأحمر...".


وأكد البلاغ أنّه أُعطيت جميع محطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخصة ضمن نطاق محافظة بيروت مهلة نهائية تنتهي في 31 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاعها القانونية عبر التقدم بملف قانونية البناء وطلب الترخيص وفقًا للأصول لدى الإدارة البلدية.


وحذّر المحافظ من أنه بعد انتهاء المهلة، ستُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وصولًا إلى ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر "عند الاقتضاء"، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات السلامة العامة والمصلحة العامة.


ملف محطات توزيع المحروقات غير المرخصة لطالما شكّل تحديًا أمنيًا وبيئيًا في بيروت والمناطق، حيث يثير مخاطر متعلقة بالسلامة العامة والتخزين العشوائي للمحروقات. وكانت وزارة الطاقة والمياه قد خاطبت وزارة الداخلية سابقًا لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، فيما تشدد بلدية بيروت على التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout