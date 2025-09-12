مجزرة تهزّ عائلة لبنانية في البرازيل.. ماذا في التفاصيل؟ (صور)

A + A -

أقدم اللبناني رمزي محسن همدر (49 عاماً) في ولاية سانتا كاتارينا – البرازيل على ارتكاب جريمة مروّعة، إذ أطلق النار على زوجته إنغريد إيولي أراوجو سيلفا بيريلو (40 عاماً) واثنين من أولادهما (15 و11 عاماً) فأرداهم قتلى، قبل أن يصيب والدته البالغة 65 عاماً بجروح خطرة، وينتحر بمسدس من عيار 380.

الشرطة البرازيلية أفادت بأنّ همدر يملك سجلاً إجرامياً يتضمن جرائم قتل سابقة واعتداءات مختلفة.

وقد عُثر على الجاني جثةً داخل المنزل، فيما نُقلت والدته إلى المستشفى بحالة حرجة، بينما باشرت الشرطة المدنية تحقيقاتها بانتظار مؤتمر صحافي لتوضيح تفاصيل إضافية.